Thouars Visitez librement cette ancienne école devenue un institut où se forme les futurs infirmiers Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules Ferry) Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. Visitez librement cette ancienne école devenue un institut où se forme les futurs infirmiers Samedi 16 septembre, 14h00 Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules Ferry) Gratuit. Entrée libre. Vous pourrez visiter librement cette ancienne école devenue l’institut de formation en soins infirmiers, en présence des personnels des élèves de l’école. Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules Ferry) 2 rue de l’Abreuvoir, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Entrée au 2 rue de l’abreuvoir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©Ville de Thouars Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules Ferry) Adresse 2 rue de l'Abreuvoir, 79100 Thouars Ville Thouars Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules Ferry) Thouars latitude longitude 46.975718;-0.218313

