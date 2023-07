Escape Game « Mission Fébétron » Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350 Orsay, 16 septembre 2023, Orsay.

Escape Game « Mission Fébétron » 16 et 17 septembre Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350 inscription obligatoire

Vous vous retrouvez dans les années 80, au sein du laboratoire de physico-chimie des rayonnements.

L’équipe de Jacqueline Belloni, spécialisée dans les techniques de radiolyse, utilise un accélérateur d’électrons, le Fébétron.

Grâce à leurs études, les chercheurs sont arrivés à considérablement augmenter la sensibilité des pellicules photo.

Ces résultats intéressent particulièrement la société AGFA-Gaevert et leurs représentants doivent venir assister à une démonstration.

Ils arrivent dans 1 heure mais l’équipe est introuvable… il faut absolument démarrer le Fébétron le plus vite possible !

Saurez-vous relever le défi et sauver cette démonstration bien mal engagée.

Inscription obligatoire : communication.sciences@universite-paris-saclay.fr

Sessions par groupe de 5 maximum.

Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350 350 avenue Jean Perrin, 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication.sciences@universite-paris-saclay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

patrimoine

ICP