« Belle & Rose » : Remise de box aux patients du CHU Nîmes Alès Mardi 3 octobre, 14h30 Institut de Cancérologie du Gard – Oncogard Nimes

La MSA du Languedoc souhaite créer un partenariat durable notamment avec l’association Belle et Rose, et le Crédit Agricole !

Les élus se sont mobilisés pour cette belle cause : le soutien aux personnes atteintes de cancers parce que la MSA est avant tout la réunion de personnes pour qui la mission de service publique doit concourir au meilleur bien être des personnes à qui elle s’adresse.

Une remise de box de bien-être sera effectuée tout au long de l’année auprès de patientes bénéficiant d’un protocole de soins, et plus particulièrement en ce mois d’octobre.

Institut de Cancérologie du Gard – Oncogard Nimes Rue du professeur henri pujol, 30900 Nîmes Nîmes 30907 Saint-Césaire Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:30:00+02:00 – 2023-10-03T15:00:00+02:00

