Fête de la Science à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) – Salle 1-2-3, 9 octobre 2022, Orsay. Fête de la Science à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) Dimanche 9 octobre, 13h30 Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) – Salle 1-2-3 Conférences, ateliers et visite de la station d’étalonnage. Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) – Salle 1-2-3 Bâtiment 121 – rue Cassini – Orsay Corbeville Orsay 91440 Essonne Île-de-France Conférences 14h30-15h00 Mission réussie pour Hayabusa2 : un astéroïde et des poussières. 15h10-15h40 Cosmologie : origine et structure de l’Univers. 15h50-16h20 Les régions de formation stellaire avec le télescope Webb et les premières

images. 16h30-17h Exploration de Jupiter et de ses lunes. 16h30-17h Les différents visages du Soleil. 17h10 – 17h40 Le problème de chauffage de la

couronne solaire. Ateliers par petits groupes • Fabriquez votre propre spectroscope pour analyser la lumière.

• Observations du soleil : de quelle humeur est notre Soleil aujourd’hui !

• Nono le Robot Martien.

• Voyages virtuels.

• Visite de la station d’étalonnage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T13:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00 IAS

