Nuit européenne des musées 2023 Institut d’art contemporain (IAC), 13 mai 2023, Villeurbanne. Nuit européenne des musées 2023 Samedi 13 mai, 19h00 Institut d’art contemporain (IAC) À l’occasion de la nuit européennes des Musées 2023, l’IAC propose une nocturne de 19h à 22h pour découvrir l’exposition Camille Llobet, Fond d’air en soirée ! Nocturne de 19h à 22h

Ouverture de l’IAC de 13h à 22h

♦ Gratuit Visite par le corps de 17h30 à 19h

La visite par le corps permet de découvrir l’exposition Fond d’air en compagnie d’une médiatrice de l’IAC et de Marie-Zénobie Harlay* qui propose d’entrer en contact avec les œuvres par une mise en jeu du corps et des mouvements. * Marie-Zénobie Harlay est praticienne de la méthode de réalignement postural Rolfing® et coordinatrice du département danse à l’École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne.

♦ Tarif : 7 €

