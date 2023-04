Visite-atelier par Camille Llobet Institut d’art contemporain (IAC) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Visite-atelier par Camille Llobet Institut d’art contemporain (IAC), 19 avril 2023, Villeurbanne. Visite-atelier par Camille Llobet Mercredi 19 avril, 15h00 Institut d’art contemporain (IAC) L’équipe de médiation propose une exploration de l’exposition Fond d’air de Camille Llobet à travers des expérimentations ludiques autour du son, du langage oral et écrit, des expressions du corps et de la gestuelle. Visite–atelier en compagnie d’une médiatrice suivie d’un goûter pour les enfants de 7 à 12 ans. → Infos pratiques

Mercredi 19 avril de 15h à 16h30 Mercredi 12 avril 2023

♦ Tarif : 4 €

Sur inscription Institut d’art contemporain (IAC) 11, rue Docteur-Dolard à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://iac-villeurbanne.mapado.com/event/191998-visite-atelier-pendant-les-vacances-de-printemps-camille-llobet?eventDate=819457 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

