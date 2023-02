Vernissage de l’exposition Camille Llobet, « Fond d’air » Institut d’art contemporain (IAC) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Vernissage de l’exposition Camille Llobet, « Fond d’air » Institut d’art contemporain (IAC), 9 mars 2023, Villeurbanne. Vernissage de l’exposition Camille Llobet, « Fond d’air » Jeudi 9 mars, 18h30 Institut d’art contemporain (IAC) Vernissage ouvert à toutes et tous de la nouvelle exposition à l’IAC Institut d’art contemporain (IAC) 11, rue Docteur-Dolard à Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Du 10 mars au 28 mai 2023, l’IAC invite Camille Llobet à investir la totalité de ses espaces avec l’exposition Fond d’air. Rassemblant œuvres existantes et productions récentes de Camille Llobet, l’exposition Fond d’air propose une immersion au cœur de l’humain.

Rassemblant œuvres existantes et productions récentes de Camille Llobet, l’exposition Fond d’air propose une plongée au coeur de l’humain. Depuis une dizaine d’années, l’artiste s’intéresse à la prosodie de la langue, soit la tonalité, l’accent ou toute autre variation que subit le langage lorsqu’il entre dans une forme d’oralité. C’est par le son, le bruit, en tant que vecteur à la fois d’information et d’expression, qu’elle rencontre et restitue son sujet. C’est également du bruit que provient le titre de l’exposition. Dans le secteur du cinéma, le « fond d’air » désigne le silence habité, le bruit de fond propre à chaque lieu de tournage.

