À la découverte de la sculpture de Maxime Lamarche en sa présence Samedi 28 janvier, 17h00 Institut d’art contemporain (IAC)

Gratuit

Inauguration sculpture « Col Bleu » de Maxime Lamarche

Institut d’art contemporain (IAC) 11, rue Docteur-Dolard à Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Comme une invitation à croiser les vents villeurbannais et ardéchois, Maxime Lamarche propose une déambulation de l’IAC jusqu’au Rize pour découvrir deux des quatre éléments de sa sculpture Col Bleu, installés aux quatre points cardinaux de Villeurbanne :

À l’Est : IAC ; au Sud : Le jardin du Rize ; à l’Ouest : La Ferme des Artisans/Atome ; au Nord : Le Village Zéro/URDLA.

Érigées sur un mât, les lettres d’acier « Col Bleu » sont associées aux abréviations des quatre points cardinaux avec une flèche fixe pointant en direction de la Montagne Ardéchoise. En dégradé de bleu jusqu’au bleu de chauffe, les quatre éléments (ou girouettes) de Col Bleu sont disséminés tel un jeu de piste dans la ville en résonance avec la montagne.

Le titre Col Bleu s’inspire d’un col ardéchois – le Col de Bourlatier – et de l’exode des populations ardéchoises vers la ville comme celle de Villeurbanne, à la recherche d’une nouvelle vie, en cols bleus.

Cette œuvre est issue du programme ex situ de l’IAC Un territoire en trois temps en Auvergne-Rhône-Alpes pour lequel Maxime Lamarche a été invité en résidence sur la Montagne Ardéchoise en juin 2021. Il y a créé une sculpture/habitacle intitulée Refuge du col bleu, une première étape vers Col bleu.

[Événement initialement prévu le 19 novembre 2022 et reporté au 28 janvier 2023]

→ Programme & informations pratiques / Gratuit sur inscription

♦ À 17h à l’IAC : découverte et présentation de l’œuvre autour d’une boisson chaude en présence de Maxime Lamarche pour un moment d’échange et de convivialité.

♦ À 18h15 : Départ à la découverte de la sculpture installée au Rize

À noter : L’arrivée au Rize est également l’occasion d’assister, sur réservation, au dernier cours public donné de 19h à 20h par Michel Lussault dans le cadre de la 5e édition de À l’école de l’anthropocène organisée par l’École urbaine de Lyon/université de Lyon, manifestation du 24 au 28 janvier 2023.



