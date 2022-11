Soirée Jeunes Générations Institut d’art contemporain (IAC) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Soirée Jeunes Générations Institut d’art contemporain (IAC), 24 novembre 2022, Villeurbanne. Soirée Jeunes Générations Jeudi 24 novembre, 18h30 Institut d’art contemporain (IAC) Soirée conviviale entre jeunes artistes, jeunes chercheur·euse·s et jeunes habitant·e·s de Villeurbanne Institut d’art contemporain (IAC) 11, rue Docteur-Dolard à Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://iac-villeurbanne.mapado.com/event/156873-lancement-de-trois-publications-soiree-jeunes-generations »}] – À partir de 18h30 dans les salles d’exposition : Rencontre avec les artistes de Jeune création internationale en dialogue avec les jeunes étudiante•s chercheur euse-s (de l’UE « Pratiques curatoriales » menée avec l’ENS depuis plusieurs années) et les jeunes habitant-es de Villeurbanne (mis au cœur du projet Villeurbanne Capitale française de la Culture pour l’année 2022).

• GRATUIT / ENTRÉE LIBRE – Dès 20h30 à l’auditorium de l’IAC : Autour d’un verre, présentation et lancement de trois publications : le livre d’artiste Rendezvous d’Éléonore Pano-Zavaroni (initié lors de l’exposition Rendez-vous, Jeune création internationale – sept. 2017 – janv. 2018) ; le catalogue Le début de la fin (issu de l’exposition collective des dix-huit diplômé-es de l’ENSBA – avril – mai 2021) ; le catalogue Maldormir Pt. 2 de Pierre Unal-Brunet (dont l’œuvre Amber Grease, 2022 est actuellement exposée pour Jeune création internationale).

• GRATUIT SUR RESERVATION

