V​isite IAC côté coulisses x pass Culture Institut d’art contemporain (IAC), 19 novembre 2022, Villeurbanne. V​isite IAC côté coulisses x pass Culture Samedi 19 novembre, 17h00 Institut d’art contemporain (IAC) Visite des coulisses de l’IAC spéciale pour détenteurs du pass Culture Institut d’art contemporain (IAC) 11, rue Docteur-Dolard à Villeurbanne Ferrandière Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes L’IAC est partenaire du pass Culture et propose des offres artistiques et culturelles à destination des jeun​es dé​tenteurs du pass : des places pour des visites, balades urbaines, découverte des métiers du centre d’art, possibilité d’achat d’éditions et d’ouvrages spécialisés en art à la librairie de l’IAC. → L’IAC ouvre les portes de ses réserves « in situ » et de ses espaces techniques pour une visite des coulisses en compagnie d’une médiatrice

♦ Samedi 19 novembre à 17h – Visite pour tous les détenteurs du pass

Dans le cadre de la 6ème édition du Week-end des FRAC

