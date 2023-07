Visitez un institut d’anatomie Institut d’anatomie normale Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visitez un institut d’anatomie 16 et 17 septembre Institut d’anatomie normale Entrée libre

Découvrez ces collections rassemblant des pièces anatomiques humaines représentant toutes les régions du corps, selon différentes techniques de préparation, datant de la fin du XVIIIème siècle à nos jours.

Entrée par l’arrière du bâtiment.

Institut d’anatomie normale Rue Kirschleger, 67000 Strasbourg Strasbourg 67091 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 68 85 39 30 L’institut d’anatomie constituait le centre de la nouvelle faculté de médecine édifiée par l’Allemagne impériale dans l’enceinte de l’hôpital civil de Strasbourg. Divisé en sections d’anatomie normale et d’anatomie pathologique, il montre la volonté de l’Allemagne de construire une faculté moderne et prestigieuse, capable d’attirer les meilleurs enseignants et des étudiants venus de tout l’Empire. Accès par l’arrière du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Collections d’anatomie normale © Faculty of Medicine of Strasbourg – Pr. Jean-Marie Le Minor