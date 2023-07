Exposition « La reconversion du patrimoine hospitalier lillois » Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exposition « La reconversion du patrimoine hospitalier lillois » Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Lille, 17 septembre 2023, Lille. Exposition « La reconversion du patrimoine hospitalier lillois » Dimanche 17 septembre, 14h00 Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Visite libre L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille propose une exposition « La reconversion du patrimoine hospitalier lillois » dans le cadre des Journées du Patrimoine. Le patrimoine hospitalier lillois est très riche car chaque siècle architectural est représenté. Il constitue un témoin de l’évolution de l’histoire des hôpitaux. La reconversion des anciens hôpitaux a permis de mettre en valeur le passé en trouvant de nouveaux usages des lieux. Qu’ils s’agissent de l’Hôpital Saint-Sauveur, de l’Hospice Gantois, de l’Hospice Comtesse, de l’Hôpital général, de l’Hôpital de la Charité, de l’Hospice Lemay, ces hôpitaux ont tous un nouvel usage mettant en valeur le patrimoine. Cette exposition permet de découvrir le nouveau destin de chacun. Sans réservation. Visite libre de l’exposition présentée dans une salle de l’IAE. Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille 104 avenue du Peuple Belge, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Association du Musée Hospitalier Régional de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Institut d'Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Adresse 104 avenue du Peuple Belge, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Institut d'Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Lille

Institut d'Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/