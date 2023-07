Visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Lille, 17 septembre 2023, Lille. Visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille Dimanche 17 septembre, 14h00 Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille Gratuit, réservation en ligne conseillée Des visites guidées historique de l’ancien Hospice général de Lille, véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois du XVIIIe siècle, sont proposées par des guides bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille le dimanche 17 septembre de 14h à 18h. Symbole architectural du classicisme français avec sur son fronton triangulaire le soleil du Roi Louis XIV, qui rattacha Lille à la France et qui créa le principe des hôpitaux généraux, ce bâtiment, édifié à partir de 1739, accueillait les invalides et les enfants abandonnés. Présentant une façade de 140 mètres, anciennement situé le long de la Basse-Deûle, il accueille aujourd’hui l’I.A.E., École universitaire de Management Lille-Nord de France. Réservation en ligne conseillée avec 4 créneaux horaires : à 14h, 15h, 16h et 17h. Réservations ouvertes du 11 au 15 septembre 2023. (le lien d’inscription ne fonctionnera pas avant). Groupe de 12 personnes maximum par guide. Dans la limite des places disponibles.

Les groupes seront constitués en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Le dernier groupe sera constitué à 17h15. Institut d’Administration des Entreprises – Ancien Hospice général de Lille 104 avenue du Peuple Belge, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jpat-17092023.eventbrite.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

