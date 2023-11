Bojan Z & Paolo Fresu Institut culturel italien Paris Catégorie d’Évènement: Paris Bojan Z & Paolo Fresu Institut culturel italien Paris, 2 novembre 2023, Paris. Bojan Z & Paolo Fresu Jeudi 2 novembre, 20h00 Institut culturel italien Entrée libre, réservation obligatoire Concert d’ouverture du festival Jazzycolors Bojan Z & Paolo Fresu Le duo formé par Bojan Z (parrain du Festival)et Paolo Fresu est né à l’automne 2001 lorsd’une « Carte blanche » au New Morning à Paris.Un duo qui a connu un succès retentissant,porté d’une part par l’énergie surprenante etexhaustive du pianiste de Belgrade, de l’autre,par le naturel musical toujours magique deFresu. Institut culturel italien 50 rue de Varenne, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://iicparigi.esteri.it/fr/gli_eventi/calendario/jazzycolors-paolo-fresu-bojan-z-concerto-dapertura-del-festival/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:00:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

