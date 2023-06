NIDI D’ARAC Institut Culturel Italien Marseille, 22 juin 2023, Marseille.

NIDI D’ARAC Jeudi 22 juin, 21h00 Institut Culturel Italien Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ciao MOKA « Grains de Culture » dans le cadre de la fête de la musique 2023 organisée par l’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia en collaboration avec Sonica Vibes et avec le soutien de Puglia Sounds.

Le projet Nidi D’Arac est né à Rome dans la seconde moitié des années 90, époque de grande effervescence musicale en Italie comme à l’internationale.

À l’origine du nom, l’anagramme de « arachnides » (Arac), précédé par un mot « circulaire », nids (Nidi), entendu comme lieu d’origine, de naissance et qui abrite les secrets les plus cachés de la tradition.

Le groupe présente des caractéristiques atypiques par rapport aux formations de rock, pop, folk, classique. Il y a divers musiciens, producteurs, DJs qui gravitent autour du projet. Grâce à ce concept de groupe « ouvert » ces contributions artistiques, en concert comme en

studio, ils développent un son toujours différent, bien que « philologique ».

La musique du groupe originaire du Salento mêle la modernité aux réflexions sur la tradition, orchestrées avec les accélérations électroniques métropolitaines.

À l’instar d’une rave de musique ethnique, les concerts des Nidi d’Arac diffusent des ondes émotionnelles à travers des compositions sonores variées et inspirées d’anciennes partitions de « Pizzica », soumise ensuite à une distorsion, avec rythmes de trance et synthétiseurs aliénants.

NIDI D’ARAC

Alessandro Coppola (voce; percussioni)

Edoardo Targa (basso)

Ylenia Giaffreda (violino)

Julian Bellisario (batteria)

Matteo Cappella (chitarra)

Concert dans la cour de l’IIC, en plein air.

Entrée libre – Accès au concert à partir de 19h30 dans la limite des places disponibles.

Bouteilles en verre et alcool interdits.

Institut Culturel Italien 6 rue Fernand-Pauriol 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T21:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

2023-06-22T21:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00