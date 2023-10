CinéDoc bulgare / Weekend du cinéma documentaire bulgare à Paris Institut culturel bulgare Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Du 27 au 29 octobre, découvrez une sélection de quatre documentaires et un film-contemplation /comme l’appelle son réalisateur/, en présence de leurs réalisateurs et autour d’un verre de vin.

Très différents, mais tous très captivants, les films offrent un voyage surprenant à travers des vies personnelles, des histoires ou même parfois des événements historiques et sociaux.

ТАМ / THERE (2023) de Stéphane Shterev

La surprise pour le public sera la projection en avant-première à l’étranger du film « There » du réalisateur Stéphane Shterev.

Dans cette jolie histoire poétique sont filmées quelques-unes des personnalités les plus populaires de la vie sociale bulgare – l’écrivain Guéorgui Gospodinov, les réalisateurs Yavor Gardev, Alexander Morfov et Galin Stoev, l’acteur et réalisateur Marius Kourkinski, le sculpteur Pavel Koytchev, le professeur de physique Teodossyi Teodossiev, le chef d’orchestre Yordan Kamdzhalov. Ils ont abandonné leur image publique pour se tourner vers eux-mêmes dans un récit personnel sans mots.

ВАКЛУШ / VAKLOUCH (2023) de Nikolay Vassilev

« Vaklouch » est le film documentaire du réalisateur Nikolay Vassilev sur la vie et les idées du maître spirituel bulgare Vaklouch Tolev – l’une des figures bulgares les plus énigmatique et mystiques, tourné pendant 20 ans. Condamné à mort, désigné comme un « ennemi du peuple », il survit les camps politiques du communisme. Vaklouch croit que la souffrance n’existe pas et que le mal est juste un bien qui n’a pas évolué. Il défend les droits de l’âme et enseigne que l’homme est le dieu en évolution.

ВАЙМАР ЕКСПРЕС / WEIMAR EXPRESS (2023 )de Milena Foutchedzhieva

L’autre titre qui mérite une attention particulière est « Weimar Express » – une enquête documentaire, dédiée à l’Association des écrivains européens, créée par le ministre de la propagande de l’Allemagne nazie – Joseph Goebbels. Le film présente des faits historiques et événements de l’hégémonie culturelle sur l’Europe dans laquelle, aux côtés de Joseph Goebbels, Knut Hamsun, Robert Brasillach, est présente aussi une bulgare – Fanny Popova – Moutafova.

Scénariste et réalisatrice du film est Milena Foutchedzhieva, connue en tant qu’écrivaine, publiciste, scénariste et dramaturge.

RIFIFI DANS LE TIROIR (2021) d’Anne Morin

« Rififi dans le tiroir » de la réalisatrice française d’origine bulgare Anne Morin est une histoire intime et très personnelle sur l’envie intense d’une famille d’adopter un enfant de Mali. Et quand il paraît que tout est sur la bonne voie, le récit prend un tournant inattendu après un putsch soudain à Mali et une nouvelle loi qui interdit les adoptions internationales dans le pays. Une histoire familiale qui se transforme en cause. Le film a reçu le prix du Jury Jeunes aux Ciné Rencontres de Prades, celui du documentaire au New Delhi Film Festival.

Le film sera projeté en français sans sous-titres en bulgare.

МОРАЛЪТ Е ДОБРОТО / LA MORALE EST LE BIEN (2022) de Vesselin Dimanov

La morale est le bien /2022/ est un documentaire bulgare réalisé par Vesselin Dimanov et inspiré par la vie et l’activité du célèbre juriste, intellectuel et personnalité publique bulgare Kristian Takov, qui nous a quitté avant d’avoir 57 ans. De son vivant, il était l’un des défenseurs fervents de la vérité, la justice, la moralité et l’importance de la loi dans la société bulgare. De la chambre d’enfant, à travers les années d’école et d’université jusqu’à l’activité de professorat et la tribune publique – le film « La morale est le bien » présente des archives, des images, des documents jamais publiés jusqu’aux nos jours ainsi qu’une série d’interviews avec la famille, les collègues, les amis et les collaborateurs du prof. Takov.

Vendredi 27 octobre, 19h00 – There, réalisateur Stéphane Shterev

Samedi 28 octobre, 17h30 – La morale est le bien, réalisateur Vesselin Dimanov

Samedi 28 octobre, 20h00 – Weimar Express de Milena Futchedzhieva

Dimanche 29 octobre, 17h30 – Rififi dans le tiroir d’Anne Morin

Dimanche 29 octobre, 20h00 – Vaklouch de Nikolay Vassilev

Tous les films seront projetés en bulgare avec des sous-titres en français.

L’entrée de toutes les projections est libre sur réservation obligatoire préalable uniquement à l’adresse mail suivante : contact@ccbulgarie.com

