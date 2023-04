Concert de jeunes talents bulgares Institut culturel bulgare Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Concert de jeunes talents bulgares Institut culturel bulgare, 29 avril 2023, Paris. Concert de jeunes talents bulgares Samedi 29 avril, 19h00 Institut culturel bulgare Entrée libre sous réservation obligatoire De jeunes talents de l’École nationale de musique et de danse « Dobrin Petkov », à Plovdiv, en Bulgarie, seront les invités de l’Institut culturel bulgare pour un concert le 29 avril, à 19h. Les jeunes artistes Boris Bikov /piano/, Yulian Stantchev /clarinette/ et les deux violonistes Ekaterina Stoeva et Victor Kostov vont interpréter des œuvres de Franz Liszt, Sergueï Prokofiev, Bela Bartok, Vesselin Stoyanov et d’autres. Entrée libre, sous réservation obligatoire uniquement à l’adresse mail suivante : contact@ccbulgarie.com dans la limite des places disponibles de l’Institut culturel bulgare. Institut culturel bulgare 28 rue de la Boétie, Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@ccbulgarie.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T19:00:00+02:00 – 2023-04-29T20:30:00+02:00 concert musique classique

