12€ (tarif plein)

avec Anna Ferrer et Pere Figueres Institut Cervantes , Toulouse (31) 31, Rue des Chalets Institut Cervantes , 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39645 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le festival RETROBAR met en lumière les chansons d’auteurs venus d’Occitanie, de Catalogne et des Baléares. Le 1er décembre, à 20H30, 2 artistes se succèderont sur scène à l’Institut Cervantes à Toulouse (31 Rue des Chalets) : Anna Ferrer, artiste des Baléares puis Pere Figueres, célèbre auteur, compositeur et interprète de Catalogne du Nord. Le tarif des places sera de 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, grauit -12 ans (billeterie sur place). source : événement Concert Anna Ferrer et Pere Figueres publié sur AgendaTrad

