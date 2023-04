Pulpo. Théâtre contemporain en espagnol Institut Cervantes Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Pulpo. Théâtre contemporain en espagnol Institut Cervantes Lyon, 27 mai 2023, Lyon. Pulpo. Théâtre contemporain en espagnol Samedi 27 mai, 10h00 Institut Cervantes Lyon Gratuit sur réservation Cinq rendez-vous de lecture en espagnol de textes de théâtre écrits et joués aujourd’hui dans différents pays hispanophones. Ces ateliers animés par Sylvie Mongin Algan et la comédienne Ana Benito proposent une approche vivante, ludique et renouvelée de la langue. PULPO, est un dispositif imaginé par le collectif Les Trois-Huit en collaboration avec des maisons d’éditions spécialistes des écritures contemporaines hispanophones et francophones qui travaillent avec une nouvelle génération de traducteurs et traductrices, des maisons d’éditions : Le miroir qui fume, actualités éditions. Plus d’informations : Institut Cervantes Institut Cervantes Lyon 58 montée de choulans, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cultlyo@cervantes.es »}] [{« link »: « https://cultura.cervantes.es/lyon/fr/Pulpo.-Teatro-contempor%C3%A1neo-en-espa%C3%B1ol-/158335 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00 Lecture Théâtre

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Institut Cervantes Lyon Adresse 58 montée de choulans, 69005 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Institut Cervantes Lyon Lyon

Institut Cervantes Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Pulpo. Théâtre contemporain en espagnol Institut Cervantes Lyon 2023-05-27 was last modified: by Pulpo. Théâtre contemporain en espagnol Institut Cervantes Lyon Institut Cervantes Lyon 27 mai 2023 Institut Cervantes Lyon Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon