Projection du documentaire « Inès ma soeur » Institut Cervantes Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Projection du documentaire « Inès ma soeur » Institut Cervantes Lyon, 11 mai 2023, Lyon. Projection du documentaire « Inès ma soeur » 11 et 15 mai Institut Cervantes Lyon Gratuit sur inscription Inès Bacán est fille, petite-fille, arrière-petite-fille de chanteurs. Elle dit en évoquant son adolescence : « Dans ma famille, si tu ne chantais pas bien ou n’étais pas gracieux, personne ne te prêtait la moindre attention. Et moi, je n’étais pas gracieuse », ajoute-t-elle, « je ne l’ai jamais été ». Un soir, après trente-huit années de silence, elle délivre un chant qui laisse toute la famille présente ahurie et émue. Une artiste est née. Institut Cervantes Lyon 58 montée de choulans, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cultlyo@cervantes.es »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T19:00:00+02:00

2023-05-15T11:00:00+02:00 – 2023-05-15T11:30:00+02:00 Documentaire Joli Mois de l’Europe Instituto Cervantes Lyon

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Institut Cervantes Lyon Adresse 58 montée de choulans, 69005 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Institut Cervantes Lyon Lyon

Institut Cervantes Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Projection du documentaire « Inès ma soeur » Institut Cervantes Lyon 2023-05-11 was last modified: by Projection du documentaire « Inès ma soeur » Institut Cervantes Lyon Institut Cervantes Lyon 11 mai 2023 Institut Cervantes Lyon Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon