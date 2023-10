Velentina Institut Cervantes Bordeaux, 23 octobre 2023, Bordeaux.

Ce long métrage exceptionnel plein de musique, de couleurs et de fantaisie – qui a remporté le prix Goya 2022 du meilleur film d’animation en 2022 – parle d’inclusion et de diversité avec une protagoniste atteinte du syndrome de Down, mais parle en même temps aux enfants et aux adultes de la perte et de la façon d’y faire face, et surtout de l’illusion et de la ténacité.

Valentina, adorable petite fille atteinte de trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres enfants.

Institut Cervantes 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cenbur@cervantes.es »}]

