Le ciné-club de l'Instituto Cervantes de Bordeaux propose une nouvelle séance de cinéma. Ce film en VOSTFR fait partie du cycle Nouvelles Cinéphilies, en collaboration avec le Festival de Séville

La réalisatrice espagnole Maria Pérez Sanz livre un portrait intime et posé de l'écrivaine danoise Isak Dinesen, un film peu porté à ériger son sujet en légende, loin de l'image que le monde entier a connue avec Out of Africa. Nous découvrons ici la relation particulière qu'elle entretenait avec son fidèle serviteur Farah ainsi que des aspects plus intimes et domestiques de la personnalité d'une femme camouflée par sa propre légende.

2023-02-20T18:30:00+01:00

2023-02-20T20:30:00+01:00 Droits réserve´s

