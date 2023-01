Pa’ trás ni pa’ tomar impulso Institut Cervantes Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Pa’ trás ni pa’ tomar impulso Institut Cervantes, 6 février 2023, Bordeaux. Pa’ trás ni pa’ tomar impulso Lundi 6 février, 18h00 Institut Cervantes

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Projection d’un film en VOSTF, dans le cadre du ciné club de l’Instituto Cervantes, en présence de Lupe Pérez García, réalisatrice du film, en collaboration avec le Festival de Séville handicap moteur mi Institut Cervantes 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Synopsis : Les Andes et l’art flamenco sont unis dans un voyage qui dresse le portrait de Carmen, une andalouse forte, passionnée et courageuse qui, comme d’autres femmes avant elle, choisissent de partir pour poursuivre des rêves. Avec son art flamenco, elle tapera des pieds sur les chemins poussiéreux des Andes, chez les communautés Qom ou dans les quartiers de Buenos Aires, des lieux où elle vivra avec ses familles de coeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T18:00:00+01:00

2023-02-06T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Institut Cervantes Adresse 57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Institut Cervantes Bordeaux Departement Gironde

Institut Cervantes Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Pa’ trás ni pa’ tomar impulso Institut Cervantes 2023-02-06 was last modified: by Pa’ trás ni pa’ tomar impulso Institut Cervantes Institut Cervantes 6 février 2023 bordeaux Institut Cervantes Bordeaux

Bordeaux Gironde