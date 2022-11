Les Hirondelles Institut Cervantes Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les Hirondelles Institut Cervantes, 24 novembre 2022, Bordeaux. Les Hirondelles 24 novembre – 2 décembre Institut Cervantes

Entrée libre

Exposition composée de documents et photographies sur des ouvrières espagnoles allant fabriquer des espadrilles à Mauléon, en collaboration avec la Maison Basque de Bx et l’Association Ikerzaleak. handicap moteur mi Institut Cervantes 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entre 1850 et 1880, de jeunes espagnoles vivant en Navarre ou en Aragon, franchissaient les Pyrénées pour aller travailler à Mauléon, dans les ateliers de fabrication des espadrilles, afin de gagner de l’argent pour se constituer un trousseau. On les appelait les Hirondelles. Cette exposition présente des documents et des photographies qui parlent de ces jeunes femmes.

Cette activité est présentée dans le cadre de la Journée de la Langue Basque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T10:00:00+01:00

2022-12-02T13:00:00+01:00 Archives

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Institut Cervantes Adresse 57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Institut Cervantes Bordeaux Departement Gironde

Institut Cervantes Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Les Hirondelles Institut Cervantes 2022-11-24 was last modified: by Les Hirondelles Institut Cervantes Institut Cervantes 24 novembre 2022 bordeaux Institut Cervantes Bordeaux

Bordeaux Gironde