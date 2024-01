Quand la maladie psychique survient Institut Catholique de Paris Paris, jeudi 1 février 2024.

Quand la maladie psychique survient Table ronde avec un psychiatre, un infirmier et deux témoins Jeudi 1 février, 19h00 Institut Catholique de Paris Entrée gratuite sur inscription

En partenariat avec l’Ecole de Santé de l’Institut Catholique de Paris et la revue Ombres & Lumière, l’OCH vous invite à une Table ronde autour de l’irruption des premiers signes de souffrance psychique

Jeudi 1er février, de 19h à 21h,

à l’ICP, 74 rue de Vaugirard, Paris 6e.

Salle ouverte pour vous accueillir à partir de 18h30.

Début de la table ronde à 19h précises

Entrée gratuite sur inscription

Après l’introduction de Blandine Humbert, philosophe et directrice de l’Ecole de santé, des témoins et des professionnels de santé partageront autour de ce thème afin de nous donner des pistes de réflexions et d’actions, suivi d’un temps de questions avec le public.

Les intervenants :

– Mathieu Bellahsen, psychiatre

– Ludivine Forgereau et Caroline Valentiny, témoins

– Philippe Marc, infirmier de l’ICP

Institut Catholique de Paris 74 rue de Vaugirard, Paris 6e Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France