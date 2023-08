Journées du Patrimoine Institut Camille Miret , jeu de piste en famille Institut Camille Miret Leyme, 17 septembre 2023, Leyme.

Leyme,Lot

Jeu de piste en famille à Leyme

Entre histoire et magie, ce jeu de piste vous invite à entrer dans la légende de la fondation du village de Leyme. Cette enquête ludique créée pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents plongera les familles au cœur du XIXe siècle quercynois, en s’appuyant sur le fabuleux et l’imaginaire.

Une animation écrite par le comédien Roméo Boccara, avec la complicité d’enfants de Leyme. Ce rendez-vous est proposé en partenariat avec la médiathèque de Leyme, l’institut Camille-Miret, la commune de Leyme et l’association Ségala-Limargue..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Institut Camille Miret Le bourg

Leyme 46120 Lot Occitanie



Family treasure hunt in Leyme

A blend of history and magic, this treasure hunt invites you to enter into the legend of the founding of the village of Leyme. Created for children aged 7 and over and their parents, this playful investigation will plunge families into the heart of 19th-century Quercy, drawing on the fabulous and the imaginary.

Written by actor Roméo Boccara, with the help of children from Leyme. This event is organized in partnership with the Leyme media library, the Institut Camille-Miret, the commune of Leyme and the Ségala-Limargue association.

Búsqueda del tesoro en familia en Leyme

Combinando historia y magia, esta búsqueda del tesoro le invita a adentrarse en la leyenda de la fundación del pueblo de Leyme. Esta divertida investigación, creada para niños a partir de 7 años y sus padres, llevará a las familias al corazón del siglo XIX en la región de Quercy, recurriendo a lo fabuloso y lo imaginario.

Escrita por el actor Roméo Boccara, con la ayuda de los niños de Leyme. Esta manifestación está organizada en colaboración con la mediateca de Leyme, el Instituto Camille-Miret, el municipio de Leyme y la asociación Ségala-Limargue.

Schnitzeljagd für die ganze Familie in Leyme

Zwischen Geschichte und Magie lädt Sie diese Schnitzeljagd dazu ein, in die Legende der Gründung des Dorfes Leyme einzutauchen. Diese spielerische Untersuchung, die für Kinder ab 7 Jahren und ihre Eltern konzipiert wurde, führt die Familien in das 19. Jahrhundert des Quercy, indem sie sich auf das Märchenhafte und die Fantasie stützt.

Die Animation wurde von dem Schauspieler Roméo Boccara unter Mitwirkung von Kindern aus Leyme geschrieben. Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Leyme, dem Institut Camille-Miret, der Gemeinde Leyme und dem Verein Ségala-Limargue angeboten.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Figeac