Music for the brain Samedi 25 novembre, 19h00 Institut Bernard Magrez Tarif : 30 €.

L’Art au service de la Science : une initiative culturelle pour la recherche sur le cerveau

L’ambition de Music for the Brain est de soutenir des projets de recherche ayant pour objectif de favoriser le « vieillissement en bonne santé » du cerveau et de prévenir ou retarder la survenue des affections cérébrales les plus fréquentes du sujet âgé, à savoir les accidents vasculaires cérébraux et la démence.

Les fonds levés par Music for the Brain ont déjà permis de lancer une école d’été internationale qui propose aux jeunes chercheurs une formation spécialisée dans l’étude des déterminants génomiques des AVC, de la démence et du vieillissement cérébral mesuré en imagerie par résonance magnétique.

Programme

Conférence « Comment rendre notre cerveau plus résilient ? »

Concert : Nicolas Dautricourt et le légendaire Stradivarius datant de 1713

Cocktail Vins de la Maison Bernard Magrez

Expositions : Accès aux expositions en cours

Infos pratiques

Samedi 25 Novembre 2023 à 19h à l’Institut Culturel Bernard Magrez à Bordeaux .

Institut Bernard Magrez 16 Rue de Tivoli, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

