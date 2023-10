Conférence « Comment Spinoza a inventé le monde moderne ? » Institut Bernard Magrez Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Conférence « Comment Spinoza a inventé le monde moderne ? » Institut Bernard Magrez Bordeaux, 10 octobre 2023, Bordeaux. Conférence « Comment Spinoza a inventé le monde moderne ? » Mardi 10 octobre, 20h00 Institut Bernard Magrez Tarif : 10 €. Dans le cadre de son programme de conférences Nuit du Savoir, l’Institut Culturel Bernard Magrez accueille l’écrivain à succès J.R dos Santos pour une avant-première mondiale de son nouveau livre «Spinoza, L’Homme qui a tué Dieu», de la maison d’édition Hervé Chopin. Avant-Première mondiale La soirée sera rythmée par une conférence de J.R dos Santos « Comment Spinoza a inventé le monde moderne ? » modérée par Bertrand Mirande-Iriberry à 20h, suivie d’une dédicace de l’auteur pour son nouveau livre « Spinoza, L’Homme qui a tué Dieu » à 21h30.

La conférence et la dédicace auront lieu dans le Pavillon de la Boétie, verrière de l’Institut Culturel. Déroulé de la soirée 20h – Conférence “Comment Spinoza a inventé le monde moderne ?” de J.R. dos Santos, modérée par Bertrand Mirande-Iriberry

