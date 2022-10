Exposition « Immortel » par Kares Le Roy Institut Bernard Magrez, 22 octobre 2022, Bordeaux.

Exposition « Immortel » par Kares Le Roy 22 octobre 2022 – 16 avril 2023 Institut Bernard Magrez

Tarif : 9 €. Réduit : 7 €.

Jusqu’au 16 avril 2023, retrouvez l’exposition unique « Immortel » par Kares le Roy à l’Institut Bernard Magrez.

Institut Bernard Magrez 16 Rue de Tivoli, 33000 BORDEAUX Fondaudège Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Imaginée comme un voyage dans un pays aux mille visages, l’exposition Immortel est un chant d’amour à l’Iran et à ses traditions. Par un travail photographique au long cours portant sur dix années de voyage, il témoigne de ce que l’Humanité a pu faire dans cette région du monde, cristallisant ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus ingénieux à la fois.

Entre poésie et mythologie, Kares Le Roy dresse ici une série de portraits, de scènes de vie et de paysages, réalisés jusqu’aux confins de ce vaste pays. Sillonnant les lieux les plus reculés ou accompagnant un temps les tribus méconnues de la partie orientale, le photographe évoque par son travail toute la mémoire de ce territoire fascinant. Une manière de rappeler que l’ancienne Perse a su traverser les époques sans perdre de son éclat.

Infos pratiques

Samedi et dimanche de 13h à 18h

Réservation en ligne ou sur place

Visites guidées : 16h30 > 18h (inclus dans le billet)



