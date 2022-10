Exposition » Les Pionniers du street art » Institut Bernard Magrez, 22 octobre 2022, Bordeaux.

Tarif : 9 €. Réduit : 7 €.

Du 22 octobre au 09 avril 2023, retrouvez l’exposition « Les Pionniers du street art » à l’Institut Culturel Bernard Magrez.

Institut Bernard Magrez 16 Rue de Tivoli, 33000 BORDEAUX Fondaudège Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Au cinéma, dans les clips, dans les jeux-vidéos, sur les réseaux sociaux, dans les galeries ; le Street Art a envahi le paysage artistique mondial. Longtemps considéré comme un phénomène de mode lié à l’essor des cultures urbaines dans les années 2000, le mouvement s’est inscrit dans la durée pour devenir aujourd’hui l’un des courants les plus populaires de l’art contemporain. Les œuvres éphémères des artistes comme OBEY, Banksy ou Os Géméos sont désormais connues de tous et s’arrachent dans les galeries et ventes aux enchères à prix d’or.

L’exposition Les Pionniers nous plonge aux fondations de ce mouvement en France. Aux premiers faits d’armes de ces artistes reconnus comme des figures emblématiques du Street Art, qui, munis de pinceaux, de bombes rudimentaires ou de cutters, ont fait de la rue leur espace d’expression. La machine à remonter le temps nous emmène dans les années 50 chez Jacques Villeglé, le célèbre lacérateur anonyme jouant avec les différentes affiches qu’il croise, déchire, pose et recompose. Elle vogue dans les années 60 avec les premiers éphémères de Gérard Zlotykamien, ces personnages minimalistes tracés à la bombe dans les rues de Paris.

Puis c’est le grand saut, les années 80, leur folie créative et leur émancipation avec pêle mêle, Blek le rat, Epsylon, Jean Faucheur, Jef Aérosol, Miss Tic, OX, Speedy Graphito, les VLP. Les pochoirs sont bruts, les images violentes, le verbe n’est pas haut, il hurle et ces artistes posent les bases qui inspireront des milliers d’artistes dans les décennies à venir. Ils sont tous là, leurs premières œuvres historiques réunies pour la première fois dans un parcours retraçant l’effervescence de cette époque où tout était encore possible. Cerise sur le gâteau, le voyage dans le temps ne s’arrête pas là. Si l’exposition au rez[1]de chaussée du château regroupe des œuvres historiques des années 80, l’étage nous offre une immersion dans leur travail actuel. Car les pionniers se sont déplacés, ils sont venus à l’Institut Culturel pour réaliser des œuvres in situ à même les murs pour nous faire plonger dans leur imaginarium.

Fini les prémices, ici c’est le présent où le public découvre comment leur style a évolué, s’est transformé et se développe aujourd’hui. Une chose est sûre, la rencontre entre les moulures du 18ème et les bombes de ces artistes toujours à la recherche de modernité créeront une nouvelle fois contraste saisissant et salvateur.

Samedi et dimanche de 13h à 18h

Réservation en ligne ou sur place

Visites guidées : 16h30 > 18h (inclus dans le billet)

Exposition organisée sous le mécénat du Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves.



