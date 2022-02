INSTINCTIVE (S) Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

INSTINCTIVE (S) Leda Atomica Musique, 12 mars 2022, Marseille. INSTINCTIVE (S)

Leda Atomica Musique, le samedi 12 mars à 19:00

INSTINCTIVE(S) – Dawta Jena & MissBella & Vénus en Mars – (chanson électro – pop – world ) “Dans la galaxie électro-indé marseillaise, 3 planètes viennent d’amorcer une combinaison inédite…” Instinctive(s) propose 3 projets entremêlés pour un LIVE enraciné. Le cercle est une expérience de partage de fréquences avec Dawta Jena accompagnée de Nelly Poiret – Electro Vocal, MissBella – Electro Dub du Sud et Vénus en Mars – Électro – Pop. Ces artistes issues de la scène marseillaise se réunissent pour célébrer ENSEMBLE l’énergie solaire. Chacune sa façon d’aborder l’amour, le genre, la solidarité, l’écologie… Alternant musique acoustique et électronique, elles nous proposent une autre façon de faire en commun. Leurs univers s’entrelacent pour vous offrir un spectacle dont vous ferez essentiellement partie. Elles vous invitent au cœur de la vibration : la puissance assurée & assumée du féminin. PAF+Adhésion = 10 euros

10€

♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Leda Atomica Musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

INSTINCTIVE (S) Leda Atomica Musique 2022-03-12 was last modified: by INSTINCTIVE (S) Leda Atomica Musique Leda Atomica Musique 12 mars 2022 Leda Atomica Musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône