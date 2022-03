InstantT22 Théâtre de Vanves / Salle Panopée, 2 avril 2022, Vanves.

Dans _InstantT22_, Nathalie Broizat poursuit son travail de collages, d’assemblages et d’enchevêtrements à la rechercher de totalité dans l’instant, dans une forme joyeusement déjantée de performance. Elle porte un regard sur le collectif et ses enjeux face à la catastrophe écologique. Elle s’interroge sur la mystification de la culture américaine à la fin des années 60 et 70, et la notion de progrès et de croissance qui en découle. La pièce met en œuvre une métamorphose possible dans les corps et les interactions, un chemin vers la fluidité, une façon de vivre face aux ruines actuelles et à venir, et aux nouvelles angoisses existentielles qui y sont liées. InstantT est une invitation, un rendez-vous, dans un espace hétérotopique*. Le lieu de spectacle devient un espace de célébration communautaire dans lequel chacun peut accéder à son propre processus de quête de sens, de prise de contact avec soi ; tel un processus d’individuation au sein même du collectif. La singularité du regard de chaque spectateur est sollicitée. Le spectateur crée sa propre expérience quel que soit son point de vue dans la salle, mais aussi son point de vue dans la vie. La vie et l’art s’interpénètrent. Le spectacle n’est pas isolé face à la vie : où il serait abouti, léché, et poli, donnant l’illusion d’un monde ordonné dans un temps bien défini***. Il demeure dans son désordre perpétuellement renouvelé. Ici, l’art et la vie s’enchevêtrent, et le spectacle en est la célébration. Nathalie Broizat, chorégraphe Chorégraphe et artiste de la performance, Nathalie Broizat dirige la compagnie Love Labo en résidence à la Fondation des Etats-Unis à Paris. Elle est également interprète pour Marco Berrettini (iFeel3, My Soul is my Visa, My Epifunny), Anna Gaïotti (A kiss without lips), Caroline Breton (Denaturarerum) et Anne Rebeschini (Absence.s). Suite à des études en danse avec René Bon en horaires aménagés depuis l’âge de 12 ans, et l’obtention d’une licence danse à Paris 8, elle étudie et travaille pendant 10 ans aux Etats-Unis. En effet, en 2000, elle reçoit la bourse universitaire Fulbright pour étudier à l’Institut Laban/Bartenieff de New York. Elle présente ses premières pièces dans des lieux tels que Movement Research à la Judson Church, Danspaceproject, la Dixon Place et le Wax à New York. Puis, elle part vivre à Los Angeles pour travailler pendant plus de 6 ans avec l’artiste pluridisciplinaire Rachel Rosenthal, pionnière dans l’art de la performance aux Etats-Unis. Elle joue dans des lieux tels que le Getty Center, le Moca (Museum of Contemporary Art), Redcat à Los Angeles et le Single File Festival de Chicago. De retour en France, elle hérite de la méthode DbD (Doing by Doing) de Rachel Rosenthal qu’elle fusionne à ses propres outils chorégraphiques et qu’elle développe dans la création et la pédagogie. Elle crée une conférence-dansée sur Rachel Rosenthal en 2018, commande du Centre Chorégraphique de Caen et du Frac Normandie. Elle crée InstantT2020 pour 10 danseurs en ouverture du festival Danse Dense en mars 2020, et présentera InstantT22 pour 7 danseurs en clôture du Festival Artdanthé le 2 avril 2022.

Nathalie Broizat poursuit sa recherche de totalité dans l’instant par la performance chorégraphique. Elle porte un regard sur les enjeux du collectif face à la catastrophe écologique.

