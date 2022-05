Instants visites – Au fil de la Sarsouille Oyonnax Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Instants visites – Au fil de la Sarsouille Oyonnax, 19 juillet 2022, Oyonnax. Instants visites – Au fil de la Sarsouille rue René Nicod devant la Grande Vapeur Oyonnax

2022-07-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-19 16:30:00 16:30:00 rue René Nicod devant la Grande Vapeur

Oyonnax Ain EUR 4.6 4.6 Au fil de l’eau, suivre les méandres de la Sarsouille, pour comprendre les débuts de l’énergie hydraulique, des anciens moulins à la création d’ateliers. Une lecture d’un paysage en mutation. rue René Nicod devant la Grande Vapeur Oyonnax

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Oyonnax Adresse rue René Nicod devant la Grande Vapeur Ville Oyonnax lieuville rue René Nicod devant la Grande Vapeur Oyonnax Departement Ain

Oyonnax Oyonnax Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyonnax/

Instants visites – Au fil de la Sarsouille Oyonnax 2022-07-19 was last modified: by Instants visites – Au fil de la Sarsouille Oyonnax Oyonnax 19 juillet 2022 Ain Oyonnax

Oyonnax Ain