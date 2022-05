Instants sports – Accrobranche nocturne Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Instants sports – Accrobranche nocturne, 15 juillet 2022, Plateau d'Hauteville. Instants sports – Accrobranche nocturne Hauteville-Lompnes Etang d’Angeville Plateau d’Hauteville

2022-07-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-11 22:00:00 22:00:00 Hauteville-Lompnes Etang d’Angeville

Plateau d’Hauteville 01110 EUR 25 25 A la tombée de la nuit, grimpez vers les cimes, passez d’arbre en arbre, puis prenez votre envol pour traverser en tyroliennes l’étang d’Angeville, 4500 m de tyroliennes au-dessus de l’eau ! Nouvelles sensations garanties au clair de lune ! Hauteville-Lompnes Etang d’Angeville Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Hauteville-Lompnes Etang d'Angeville Ville Plateau d'Hauteville lieuville Hauteville-Lompnes Etang d'Angeville Plateau d'Hauteville Departement Ain

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-dhauteville/

Instants sports – Accrobranche nocturne 2022-07-15 was last modified: by Instants sports – Accrobranche nocturne Plateau d'Hauteville 15 juillet 2022 Ain Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain