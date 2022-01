Instants Romantiques Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Instants Romantiques Orsay, 11 février 2022, Orsay. Instants Romantiques Amphithéâtre Henri Cartan – Bât. 427 426-428 Rue du Doyen Georges Poitou Orsay

2022-02-11 20:45:00 20:45:00 – 2022-02-11 22:30:00 22:30:00 Amphithéâtre Henri Cartan – Bât. 427 426-428 Rue du Doyen Georges Poitou

Orsay Essonne Orsay Essonne EUR Lieder à 4 et 6 voix et musique de chambre en compagnie de Brahms et Schubert gadamczewski94@gmail.com +33 7 82 33 58 00 https://www.scm.espci.fr/ Amphithéâtre Henri Cartan – Bât. 427 426-428 Rue du Doyen Georges Poitou Orsay

