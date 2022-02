Instants-philo Trun Trun Catégories d’évènement: Orne

Trun

Instants-philo Trun, 17 février 2022, Trun. Instants-philo Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Trun

2022-02-17 14:00:00 – 2022-02-17 15:30:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes

Trun Orne Trun Tout public sur inscription Il n’y a pas d’âge pour apprendre à philosopher, raisonner par et pour soi-même et avec les autres.

S’étonner, c’est déjà philosopher ! Tout public sur inscription Il n’y a pas d’âge pour apprendre à philosopher, raisonner par et pour soi-même et avec les autres.

S’étonner, c’est déjà philosopher ! Tout public sur inscription Il n’y a pas d’âge pour apprendre à philosopher, raisonner par et pour soi-même et avec les autres.

S’étonner, c’est déjà philosopher ! Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Trun

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Trun Autres Lieu Trun Adresse Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Ville Trun lieuville Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Trun Departement Orne

Trun Trun Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trun/

Instants-philo Trun 2022-02-17 was last modified: by Instants-philo Trun Trun 17 février 2022 Orne Trun

Trun Orne