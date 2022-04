Instants ô jardin Vendôme, 4 juin 2022, Vendôme.

Instants ô jardin Vendôme

2022-06-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-04

Vendôme Loir-et-Cher

Ce premier rendez-vous de la saison a pour thématique : Jardin et climat. Il invite les amateurs de nature et de patrimoine à se divertir et à cultiver leur esprit autour des problématiques induites par le réchauffement climatique sur la biodiversité. Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 au château de Vendôme !

Voir programme ci-dessous.

L’association Château de Vendôme souhaite valoriser l’univers du jardin, en tant que source de bien-être, de création, de consommation et d’histoire. Cette volonté se traduit par un événement, labellisé Nouvelles Renaissance(s] par la région Centre Val-de-Loire, qui s’intitule Instants ô jardin.

chateaudevendome@gmail.com +33 6 75 16 45 35 http://www.chateaudevendome.fr/

Ce premier rendez-vous de la saison a pour thématique : Jardin et climat. Il invite les amateurs de nature et de patrimoine à se divertir et à cultiver leur esprit autour des problématiques induites par le réchauffement climatique sur la biodiversité. Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 au château de Vendôme !

Voir programme ci-dessous.

Association château de Vendôme

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-04-27 par