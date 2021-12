Albi Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi, Tarn Instants intimes ou histoires d’ébats très recommandables Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Instants intimes ou histoires d’ébats très recommandables Médiathèque d’Albi-Cantepau, 21 janvier 2022, Albi. Instants intimes ou histoires d’ébats très recommandables

Médiathèque d’Albi-Cantepau, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

« Il était une fois… Des ébats nés d’une même faim, celle du désir ; Nourris d’une même énergie, celle des forces vives de l’alliance. Savez-vous comment l’amour et le désir se sont répandus sur la terre ? Comment un prodigieux organe, à faire pâlir de honte un ours des montagnes, put s’introduire un soir dans la tente de la belle Powomis ? » Tour à tour sensuelles, tendres, délicates ou coquines, ces histoires chantent les caresses, les plaisirs de chair, l’intimité des fées et l’amour sorcier… Des histoires très recommandables, destinées à aiguiser nos sens et à jouir de l’instant présent. _Public adulte / adolescent._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50.

Contes érotiques par Joëlle Anglade, conteuse Médiathèque d’Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque d'Albi-Cantepau Adresse 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi