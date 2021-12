Instants immersifs sur le thème de l’amour Moulin vieux Tavernes, 22 janvier 2022, Tavernes.

Instants immersifs sur le thème de l’amour

Moulin vieux Tavernes, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

**A Tavernes, les instants immersifs vous proposent de vous installer dans un lieu patrimonial d’exception pour écouter grâce à un système de diffusion sous casque des lectures faites en direct par un comédien d’extraits de romans mis en dessin et en son.** Les animations sont projetées sur grand écran. La lecture et sa bande son sont diffusés sous casque pour mettre le spectateur-auditeur en totale immersion. Les extraits, d’une dizaine de minutes, peuvent se déguster par petites tranches ou sur des durées plus longues, permettant ainsi un roulement entre les auditeurs Pour plus de confort, coussin et couverture sont les bienvenus pour vous envelopper d’un cocon de douceur et de chaleur pour le spectacle. Les casques sont fournis par la Compagnie.

A l’occasion des Nuits de la lecture, le Réseau Médiathèques Provence Verdon a le plaisir d’accueillir les comédiens de L’autre Compagnie pour des lectures immersives.

Moulin vieux Tavernes 11 rue du Puits Neuf 83670 Tavernes Tavernes Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00