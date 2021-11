Bourges Bourges Bourges, Cher Instants d’orchestre Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19

Bourges Cher Pass sanitaire et masque obligatoire Concert proposé par l’Harmonie de Bourges sous la direction de Serge Conte et Olivier Bougain, avec les solistes : Emilie Jouet, soprano et Slovia Bauchet, violon info@mcbourges.com +33 2 48 70 91 04 http://www.mcbourges.com/ Pass sanitaire et masque obligatoire © Bourges Culture

