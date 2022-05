Instants découverte – Atelier pâte d’amande Aranc Aranc Catégories d’évènement: Ain

Aranc

Instants découverte – Atelier pâte d’amande Aranc, 16 juillet 2022, Aranc. Instants découverte – Atelier pâte d’amande Maison Neufcoeur – Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon Aranc

2022-07-16 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-20 12:00:00 12:00:00 Maison Neufcoeur – Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon

Aranc Ain Aranc EUR 9 9 Apprenez à faire votre pâte d’amande, modelez de petits sujets et repartez avec vos réalisations. +33 4 74 12 11 57 https://www.hautbugey-tourisme.com/ Maison Neufcoeur – Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon Aranc

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey Office de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Aranc Autres Lieu Aranc Adresse Maison Neufcoeur - Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon Ville Aranc lieuville Maison Neufcoeur - Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon Aranc Departement Ain

Aranc Aranc Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aranc/

Instants découverte – Atelier pâte d’amande Aranc 2022-07-16 was last modified: by Instants découverte – Atelier pâte d’amande Aranc Aranc 16 juillet 2022 Ain Aranc

Aranc Ain