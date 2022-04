Instants de ville: Quand les pierres parlent Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Instants de ville: Quand les pierres parlent Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 22 avril 2022, Nevers. Instants de ville: Quand les pierres parlent

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le vendredi 22 avril à 14:00

Deux époques, deux bâtiments, deux fonctions différentes ! Ouvrez grands vos yeux et plongez dans l’histoire de Nevers en découvrant les façades de la Caisse d’Epargne et de la chapelle Sainte-Marie. **Billetterie et départ de la visite : Musée de la faïence et des beaux-arts**

Sur inscription: Plein tarif : 7€ – Demi-tarif : 3.50 € (jeunes de 6 à 26 ans – personnes handicapées et leur accompagnateur – bénéficiaires des minima sociaux)

Deux époques, deux bâtiments, deux fonctions différentes ! Ouvrez grands vos yeux et plongez dans l’histoire de Nevers en découvrant les façades de la Caisse d’Epargne et de la chapelle Sainte-Marie. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Departement Nièvre

Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Instants de ville: Quand les pierres parlent Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 2022-04-22 was last modified: by Instants de ville: Quand les pierres parlent Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin 22 avril 2022 Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nevers

Nevers Nièvre