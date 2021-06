Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Gard, Méjannes-le-Clap Instants Couleurs Guitare Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Instants Couleurs Guitare 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle des Verriers Place de la Chapelle

Méjannes-le-Clap Gard

Méjannes-le-Clap Gard 0 L’association les Inkorrigibles vous propose deux concerts de guitare de qualité qui fera la joie des mélomanes. 17h – Salle des Verriers : Duo Dragonetti et Leu21h – Salle des Verriers : Marc Lonchampt15€/pers/concert ; 20€ les 2 concerts Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 04 66 24 42 41 +33 4 66 24 42 41 L’association les Inkorrigibles vous propose deux concerts de guitare de qualité qui fera la joie des mélomanes. 17h – Salle des Verriers : Duo Dragonetti et Leu21h – Salle des Verriers : Marc Lonchampt15€/pers/concert ; 20€ les 2 concerts Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 04 66 24 42 41 Droits gérés

