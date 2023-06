Bal La Novia Instants Chavirés Montreuil, 8 juillet 2023, Montreuil.

Bal La Novia Samedi 8 juillet, 19h00 Instants Chavirés

Pour cette fin de saison, les Instants Chavirés présentent un ensemble d’événements autour du collectif de musicien·ne·s LA NÒVIA.

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 juillet 2023, le collectif investit la ville de Montreuil pour un parcours artistique ponctué de concerts, performances, projections, rencontres et même d’un bal !

LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musicien·ne·s professionnel·le·s résidant sur un large territoire – Auvergne, Rhône-Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-Alpes, Alsace. Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et expérimentales. La pluralité de ses acteur·trice·s – musicien·ne·s, graphistes, enseignant·e·s en école d’art ou en écoles de musique – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

Les musicien·ne·s et artistes du collectif – qui invitent également la violoniste Maud Herrera – se produiront dans 6 lieux, sous des formes différentes au cours de ce week-end à Montreuil.

Avec :

La Trève, Faune, Toad, Violoneuses, Jacques Puech, Guilhem Lacroux, Yann Gourdon, Gwendal Le Goff, Grégoire Orio, Perrine Bourel, Mana Serrano, Pierre-Vincent Fortunier, Maud Herrera, Le Soleil ni même la lune.

Un programme conçu en étroite collaboration avec Élodie Ortega.

https://www.la-novia.fr

https://la-novia.bandcamp.com/

Le parcours de La Nòvia à Montreuil, en résumé :

– Jeudi 6 juillet : 1 soirée de concert et cinéma performatif au Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

– Vendredi 7 juillet : 1 soirée de concerts aux Instants Chavirés

Samedi 8 juillet :

– 1 après-midi de rencontres et de performances dans des lieux associatifs du haut Montreuil : Le Fait Tout, Le Studio Boissière et La Ruffinerie (6 concerts en accès libre)

– 1 soirée Bal de La Nòvia à l’Ancienne Brasserie Bouchoule (espace d’exposition des Instants Chavirés / accès libre).

/ / Programme du samedi 8 juillet 2023 en soirée / /

À l’Ancienne brasserie Bouchoule

(espace d’exposition des Instants Chavirés)

2 rue Emile Zola, 93100 Montreuil

M° Robespierre

–

Ouverture des portes 19h00

Bal à partir de 19h30.

Buvette sur place.

–

>

BAL LA NÒVIA

On termine ce beau parcours par un bal La Nòvia !

Tou.tes les musicien.nes présent.es durant ces trois jours se réuniront pour un bal improvisé qui mettra en avant la dimension collective et spontané d’envisager la musique et le bal.

La Nòvia affiche une étourdissante vitalité dans tous ses projets ! Joyeux exemple avec leur bal, occasion pour les amateur·trice·s de danses de s’initier dans une bonne humeur contagieuse aux bourrées et autres danses traditionnelles. À tous âges, qu’on se le dise.

Avec les musicien·ne·s : Guilhem Lacroux, Jacques Puech, Mana Serrano, Perrine Bourel, Maud Herrera, Pierre-Vincent Fortunier et Yann Gourdon.

>

Dans le cadre de l’Été Culturel 2023.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de l’ONDA, de la Maison de la Musique Contemporaine de la SACEM et de la Ville de Montreuil.

En partenariat avec le Collectif La Nòvia, le Théâtre Berthelot, le Fait Tout, le Studio Boissière et la Ruffinerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

