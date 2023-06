Week-end d’improvisation avec Claire Bergerault aux Instants Chavirés, Montreuil Instants Chavirés Montreuil, 24 juin 2023, Montreuil.

Week-end d’improvisation avec Claire Bergerault aux Instants Chavirés, Montreuil 24 et 25 juin Instants Chavirés Atelier dédié aux instrumentistes uniquement ayant une pratique régulière de leur(s) instrument(s) et une connaissance de l’improvisation. 10 participant·e·s maximum.

Chaque année les Instants Chavirés organisent une série d’ateliers d’improvisation : plusieurs week-end menés par des musicien·ne·s professionnel·le·s. Il s’agit d’un moment de transmission via la pratique et des temps de discussions théoriques autour de l’improvisation musicale.

Ce stage s’adresse à des instrumentistes qui ont envie de franchir le pas, celui d’improviser avec son instrument et d’y ajouter leur voix. Nous chercherons ensemble plusieurs pistes pour comprendre comment la voix peut prendre sa place dans le cadre de l’improvisation voix/instrument.

Si l’on considère la voix comme une extension de l’instrument, elle peut alors prolonger le geste musical, le compléter ou l’amplifier. La voix peut aussi fusionner et se mélanger au timbre instrumental pour ne faire qu’un. De la fusion sonore de ces deux timbres, tout infime déplacement crée la friction et le frottement comme deux lames qui s’accordent et se désaccordent. On peut aussi choisir que la voix prenne son propre chemin en devenant une entité à part entière et distincte, le solo devenant alors duo.

Nous expérimenterons tous ces aspects par l’improvisation et l’écoute fine de ces mixages nouveaux alliant l’organique à l’instrumental.

Contenu :

– Construire le lien voix/instrument par l’improvisation. En rechercher les nouvelles possibilités.

– Travail de la fusion des timbres voix/instrument et des particularités liées aux différentes familles d’instruments.

– Par l’exploration sonore de la voix : développer son timbre vocal et diverses couleurs sonores (chantées, bruitées, soufflées) qui pourront se marier ou se distinguer du timbre instrumental.

– Improviser du solo au tutti / construire ensemble et par l’écoute un discours commun. Préciser les idées musicales. Prendre conscience de l’acoustique du lieu.

Instants Chavirés 7 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0142872591 »}, {« type »: « email », « value »: « lucas@instantschavires.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:30:00+02:00

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:30:00+02:00

© Ariane Ruebrecht