Doubs Pont-de-Roide-Vermondans L’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Inventaire Rudipontain (ASPIR) délocalise son « P’tit théâtre » à la Batterie des roches ! Venez découvrir les différentes étapes de ce chantier titanesque ainsi que le recrutement en 1914 d’un soldat de la garnison du fort pour une mission très spéciale… Durée du parcours : 1 heure. Horaire communiqué lors de la réservation au Bureau de Tourisme de Pont-de-Roide Vermondans au 03 81 99 33 99. +33 3 81 99 33 99 Pont-de-Roide-Vermondans

