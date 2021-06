INSTANTANÉS AU PORT DE LA DAURADE Toulouse, 24 août 2021-24 août 2021, Toulouse.

INSTANTANÉS AU PORT DE LA DAURADE 2021-08-24 – 2021-08-14 PORT DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade

Toulouse Haute-Garonne

Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public.

Du 24 au 28 août , 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h au Port de la Daurade

Durée: entre 30 et 45 min par représentation

MARDI 24 AOUT: Cie Bestiaire à Pampilles avec « Container » (Musique, Théâtre)

Performance drôle et poétique, acide et lucide

Pour en savoir plus: https://www.lebestiaire.org/

MERCREDI 25 AOUT : Dadèf Quartet avec « Sonnerie » (Musique jazz acoustique)

Jazz des steppes

Pour en savoir plus: www.concertons.fr/dadef

JEUDI 26 AOUT: Cie Pipi dans l’herbe avec « Palette » (Théâtre)

Spectacle tout terrain de proximité

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/pipidanslherbe

VENDREDI 27 AOUT: ESAC TO LIDO avec « La volonté du Fou » (Cirque)

Pour en savoir plus: www.esactolido.com

SAMEDI 28 AOUT: Cie La Volière avec « Histoires bizarres » (Musique, Théâtre)

Chanson Swing à savourer en famille

Pour en savoir plus: https://www.compagnielavoliere.com/le-trio-voliere

