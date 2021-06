Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse INSTANTANÉS AU PARC DE CLAIRFONT Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

INSTANTANÉS AU PARC DE CLAIRFONT Toulouse, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Toulouse. INSTANTANÉS AU PARC DE CLAIRFONT 2021-07-27 – 2021-07-31

Toulouse Haute-Garonne Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du 3 au 7 août, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h au Parc de Clairfont à Bellefontaine

Durée: entre 30 et 45 min par représentation MARDI 3 AOUT : Tiwiza (Rock berbère)

Pour en savoir plus: http://www.tiwiza.com MERCREDI 4 AOUT: PAAMATH/SANDOVAL en duo avec « SANGRE ANIMAL » (Musique du Monde)

Pour en savoir plus: www.paamath.com et sandovalbernardo.fr JEUDI 5 AOUT: Étincelles & Wab avec « Street Soul Train » (Danse funk)

Spectacle de rue funk dansé en déambulation

Pour en savoir plus: http://etincelles-danse.com/ VENDREDI 6 AOUT : Arts en Partage avec « Odyssée autour du monde » (Théâtre JP)

Théâtre à la découverte du sentiment amoureux

Pour en savoir plus: htTps://www.artsenpartage.com/odysseeautourdumonde SAMEDI 7 AOUT: Cie La Cantinela avec « Pourquoi pas ? »

Magie, Musique, Jonglerie … Et autres facéties

