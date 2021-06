INSTANTANÉS AU JARDIN JEAN BOUDOU – PROMENADE DES SPORTS Toulouse, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Toulouse.

INSTANTANÉS AU JARDIN JEAN BOUDOU – PROMENADE DES SPORTS 2021-07-13 – 2021-07-17 JARDIN JEAN BOUDOU 5 Rue Jacques Cassan

Toulouse Haute-Garonne

Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public.

Du 13 au 17 juillet, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h au jardin Jean Boudou – promenade des sports

Durée: entre 30 et 45 min par représentation

MARDI 13 JUILLET: La Belle Cie avec « TRAVERSE » (Performance-Théâtre)

Spectacle-performance pour 4 comédiennes et 80 chaises

Pour en savoir plus: www.labellecie.org

MERCREDI 14 JUILLET: CLAK Cie avec « Flammes et Slam ! » (Lecture musicale interactive JP)

Lecture musicale interactive pour deux dragons et un public

Pour en savoir plus: https://laclakcompagnieyar

JEUDI 15 JUILLET: Cie Danse des signes avec « Le livre de lecture » (Musique et poésie signée)

Duo poésie signée & violoncelle, d’après Gertrude Stein.

Pour en savoir plus: http://danse-des-signes.com/

VENDREDI 16 JUILLET: La Foule

Blues de portraits en Kashmir

Pour en savoir plus: https://soundcloud.com/user-421481M52

SAMEDI 17 JUILLET: La Pifada

Musique populaire du Brésil

Pour en savoir plus: https://fr.carlosvalverde.fr/artistic-projects-bands/la-pifada

