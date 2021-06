INSTANTANÉS AU JARDIN DU MUSEE GEORGES LABIT Toulouse, 17 août 2021-17 août 2021, Toulouse.

INSTANTANÉS AU JARDIN DU MUSEE GEORGES LABIT 2021-08-17 – 2021-08-21 JARDIN DU MUSEE GEORGES LABIT 17 Rue du Japon

Toulouse Haute-Garonne

Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public.

Du 17 au 21 août , 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h au Jardin des Plantes

Durée: entre 30 et 45 min par représentation

MARDI 17 AOUT: Émilie Labedan – La Canine avec « ORACLE FEVER » (Performance/Danse)

Danse disco, Art divinatoire, Medium & Devinette. Souhaitez vous connaître votre Pseudo Disco ?

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/LaCanine

MERCREDI 18 AOUT : Cie Lézards de la scène avec « Contes en valise « Loup y es-tu ? » (Théâtre/Contes JP)

Une conteuse, une valise, tout plein d’accessoires !

Pour en savoir plus: http://www.lezardsdelascene.com/

JEUDI 19 AOUT: Le Petit Orléans (Musique Fanfare Jazz New Orleans et Biguines des caraïbes)

Pour en savoir plus: https://lepetitorleans.wixsite.com/lepetitorleans

VENDREDI 20 AOUT: BEREZKO avec « Txantxangorri » (Musique)

Folklore imaginaire en basque

Pour en savoir plus: https://soundcloud.com/berezko/udaberri

SAMEDI 21 AOUT: Cie l’Arbre à sons avec « Bêtes Rencontres » (Théâtre musical JP)

Spectacle théâtral et musical

Pour en savoir plus: https://www.compagniearbresons.com/

